Kritik an Hongkongs Polizei nach Attacke auf Demonstranten

Nach der gewaltsamen Attacke eines Schlägertrupps auf regierungskritische Demonstranten in Hongkong ist scharfe Kritik an Polizei und Regierung laut geworden. Der bekannte Demokratie-Aktivist Nathan Law schrieb in der Nacht auf Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter, wenn "chinesische Mobs" Bürger angreifen würden, greife die Polizei nicht ein. "Schande über die Regierung."

SN/APA (AFP)/PHILIP FONG Scharfe Kritik an Polizei und Regierung wurde in Hongkong laut