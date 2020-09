Kritik an US-Demokratin Pelosi: Friseurbesuch trotz Corona

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist wegen eines Friseur-Besuchs in San Francisco in die Kritik geraten. Die Frontfrau der Demokraten habe dabei gegen Corona-Auflagen verstoßen, hieß es am Dienstag in Medienberichten. Salons in der kalifornischen Stadt hätten zu dem Zeitpunkt noch geschlossen bleiben müssen und auch keine Dienste im Innenbereich anbieten dürfen.

SN/APA (AFP)/OLIVIER DOULIERY Stolpert Pelosi in ein Friseur-Gate?