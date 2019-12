Kroaten entscheiden über Staatsoberhaupt

In Kroatien ist über den nächsten Präsidenten abgestimmt worden. Die Abstimmung am Sonntag galt als Bewährungsprobe für die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic, die ein zweites fünfjähriges Mandat anstrebt. In letzten Meinungsumfragen lag sie Kopf an Kopf mit dem sozialdemokratischen Herausforderer Zoran Milanovic, der von 2011 bis 2016 Ministerpräsident war.

SN/APA (AFP)/DENIS LOVROVIC Grabar-Kitarovic bei ihrem Wahlkampfabschluss