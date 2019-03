Kroatische Ministerin nach Verkehrsunfall unter Druck

Die kroatische Ministerin für Regionalentwicklung und EU-Fonds, Gabrijela Zalac, steht nach einem Verkehrsunfall, in den sie am Wochenende involviert war, unter Druck. Nachdem sich herausstellte, dass ihr Führerschein seit fast drei Jahren abgelaufen war, forderte die Opposition Zalacs Rücktritt. Premierminister Andrej Plenkovic stellte sich am Dienstag demonstrativ hinter seine Ministerin.

SN/APA (Archiv/AFP)/THIERRY CHARLIE Regionalministerin mit abgelaufenem Führerschein unterwegs