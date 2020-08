Kroatische Staatsspitze gedachte serbischer Zivilopfer

In Kroatien wurde am Dienstag der serbischen Zivilopfer gedacht, die im Zuge der Militäroperation "Oluja" (Sturm) getötet wurden, bei der 1995 der Großteil des von Serben besetzten kroatischen Territoriums zurückerobert wurde. An der Gedenkfeier im Dorf Grubori nahm 25 Jahre nach dem Kriegsende erstmals die Staatsspitze teil, was als weiterer Schritt zur Vergangenheitsbewältigung gedeutet wurde.

SN/AFP/DENIS LOVROVIC Gemeinsames Gedenken der serbischen Opfer