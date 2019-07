Kroatisches Parlament bestätigte Regierungsumbildung

Die umfassende Regierungsumbildung in Kroatien ist vollzogen. Das Parlament in Zagreb hat am Freitag sieben Minister auf ihren neuen Posten bestätigt. Sechs davon zogen neu in die Regierung ein, einer wechselte sein Ressort. Regierungschef Andrej Plenkovic führte die Umbildung seines Kabinetts durch, nachdem mehrere Minister wegen Immobilien- und Vermögensaffären massiv unter Druck geraten waren.

SN/APA (AFP)/GEOFFROY VAN DER HASSE Regierungschef Andrej Plenkovic baute kräftig um