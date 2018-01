Königin Elizabeth II. spricht in einer BBC-Dokumentation öffentlich über ihre Krönung. Es ist das erste Mal in 65 Jahren.

Es heißt, Königin Elizabeth II. habe viel Humor. Freilich, ganz genau weiß das niemand, der auch öffentlich darüber sprechen darf oder will. Und die Queen selbst zieht die schweren Palastvorhänge nur äußerst selten auf - und dann lediglich einen Spalt weit. Dafür braucht sie, man darf sagen in royaler Tradition, einiges an Bedenkzeit.