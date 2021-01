Kuba: Quantensprung in den Kapitalismus

Kuba schafft die Doppelwährung ab. Damit steigt die Gefahr für Inflation, Hamsterkäufe, Preisexplosionen und letztlich Proteste.

Das neue Jahr hat in Kuba mit unliebsamen Veränderungen für die Bevölkerung begonnen. Eine der beiden Währungen ist verschwunden und damit gelten für den Nahverkehr, die Lebensmittel und die so begehrten Internetpakete für Mobiltelefone deutlich höhere Preise. "Die Taxis, die vorher 40 Centavos gekostet haben, kosten jetzt fünf Pesos; die Preise in den Geschäften sind explodiert", beschwerte sich die 68-jährige Margot Martínez in einem kubanischen Internetblog. "Medikamente, Strom, Wasser und Gas - alles ist von einem auf den anderen Moment ...