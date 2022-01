Kubas Impfstoff: Ein Hoffnungsschimmer im globalen Süden

Fünf Vakzine warten auf die Zulassung der Weltgesundheitsorganisation. Im Karibikstaat wurden sie vielfach verimpft.

Bislang sind etwa 86 Prozent der kubanischen Bevölkerung vollständig mit drei Dosen geimpft, damit liegt der karibische Inselstaat unter den besten zehn Ländern weltweit. Selbst Kinder im Alter von zwei Jahren werden bereits geimpft. Die Gründe für die hohe Impfquote sind schnell benannt. Zum einen hat Kuba eine sehr gute Biotech-Industrie, die trotz US-Boykott und allgemeiner Armut immer ein hohes Forschungsniveau gehalten hat. So war es möglich, dass Kuba fünf eigene Vakzine entwickelt. Ein weiterer Grund ist, dass die Folgebereitschaft der Bevölkerung gegenüber staatlichen Empfehlungen und Angeboten in dem kommunistischen Staat größer ist als in den anderen Ländern Lateinamerikas. Des Weiteren gibt es faktisch keine Impfgegner und kaum Impfkritiker auf Kuba. Zudem verfügt das Land über breite Erfahrung mit Impfprogrammen, und es gibt nahezu in jedem Stadtteil Familienärzte, die impfen.

Kuba ist bisher das einzige Land Lateinamerikas, das einen eigenen Impfstoff entwickelt hat. Noch sind die fünf Vakzine nicht von der Weltgesundheitsorganisation WHO anerkannt. Der Prozess läuft und soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Die mögliche Zulassung des kubanischen Covid-Impfstoffs durch die WHO wäre für Länder mit niedrigem Einkommen von "enormer Bedeutung", sagt John Kirk, emeritierter Professor am Lateinamerika-Programm der Dalhousie University im kanadischen Nova Scotia. Von einer solchen Anerkennung ginge ein Signal an die Schwellen- und Entwicklungsländer aus, unterstreicht auch Helen Yaffe, Kuba-Expertin und Dozentin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Glasgow gegenüber CNBC-News: "Ich denke, dass viele Länder und Bevölkerungen im globalen Süden den kubanischen Impfstoff als ihre größte Hoffnung sehen, bis 2025 geimpft zu werden."

In Afrika beispielsweise sind gerade einmal zehn Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Und die kubanischen Proteinimpfstoffe benötigten nicht die Tiefkühlung wie die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer, die daher für Entwicklungsländer weniger gut geeignet seien, sagte Yaffe.