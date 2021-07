Kubas Regime mobilisiert seine Anhänger

Eine Woche nach den Protesten gegen die Regierung in Havanna will Staatspräsident Díaz-Canel Zusammenhalt demonstrieren.

Eine Woche nach den historischen Protesten gegen die Regierung und die schlechte Versorgungslage ist die kubanische Führung am Wochenende in die Offensive gegangen. Im ganzen Land rief die Kommunistische Partei am Samstag Zehntausende Anhänger auf die Straßen. Mit den Kundgebungen wollte die Führung die vorgeblich enge Verbindung zwischen Volk und Regierung demonstrieren.

Auf der Hauptveranstaltung in Havanna an der berühmten Uferpromenade Malecón wetterte Präsident Miguel Díaz-Canel wieder gegen die USA und beschuldigte das Nachbarland, die massiven und aggressiven ...