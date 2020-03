Kubanische Ärzte und Pfleger haben schon beim Ebola-Ausbruch in Afrika Hilfe geleistet. Nun bekämpfen sie Corona.

Während in Europa die Grenzen wieder hochgefahren werden und jedes Land schaut, wie es selbst am besten durch die Coronakrise kommt, bleibt Kuba auch in diesen schwierigen Tagen seinen solidarischen Prinzipien treu. Am Sonntagnachmittag landeten 52 kubanische Mediziner in Mailand, ...