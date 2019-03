Kuciak-Mord bei Präsidentschaftswahl in der Slowakei Thema

Der Mord an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten vor einem Jahr war bei der Präsidentenwahl am heutigen Samstag in der Slowakei erneut Thema. Sein Nachfolger müsse den Kampf für ein anständiges und gerechtes Land unbedingt fortsetzen, erklärte das scheidende Staatsoberhaupt Andrej Kiska nach der Stimmenabgabe in seiner ostslowakischen Heimatstadt Poprad gegenüber Medien.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Vier Millionen Wahlberechtigte können ihre Stimme abgeben