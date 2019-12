Künftige SPD-Chefin will Großer Koalition noch Chance geben

Der Parteitag der deutschen Sozialdemokraten in Berlin hat den Weg für die Wahl der designierten Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die Parteispitze freigemacht. Die künftige SPD-Chefin Saskia Esken will der Fortsetzung der Großen Koalition noch eine Chance geben.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ SPD setzt anscheinend auf Partei-Doppelspitze Walter-Borjans und Esken