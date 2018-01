Küsse auf den Oberschenkel

Die MeToo-Debatte im Westen erscheint vielen Russinnen als Luxusproblem.

Auch Moskau hat seine Bösewichte. Sie heißen nicht Harvey Wainstein oder Kevin Space. Sondern Sergei Semjonow und Diana Schurygina. Der Student Semjonow (21), wurde im Dezember 2016 für schuldig befunden, bei einer Party in der Provinzstadt Uljanowsk die angetrunkene Schurygina, damals 16, vergewaltigt zu haben. Er erhielt acht Jahre Haft, kam aber schon Anfang des Jahres frei. Danach traten beide parallel in zwei Klatsch-Shows des Staatsfernsehens auf, Semjonow beteuerte gut gelaunt seine Unschuld, Schurygina stürmte aus dem Studio, kehrte zurück, beschimpfte ihn als "Ziegenbock". Beider Unterstützergruppen in den Sozialnetzen zählen inzwischen hunderttausende Fans. Vor der Fernsehnation streiten TV-Anwälte, Schlagerstars und Bodybuilder über die Frage: Hat der smarte Sergei wirklich Gewalt anwenden müssen?