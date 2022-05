Kuleba wendet sich gegen Zuschauerrolle im Krieg

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat bei einer Konferenz in Wien dazu aufgerufen, sich zum Kampf seines Landes gegen die russische Aggression zu bekennen. "Niemand hier ist Zuschauer", sagte er am Freitag in einer Videobotschaft für den "Time to decide Europe summit" von Erste Stiftung und dem Institut für die Wissenschaft vom Menschen (IWM). Der Krieg sei eine Folge dessen, dass man Warnungen Kiews abgetan habe. "Bitte beginnt, der Ukraine zuzuhören", mahnte er.

SN/APA/AFP/JOHN THYS Kuleba bekräftigt Forderung nach Unterstützung Europas