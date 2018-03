Kunasek: Türkei-Blockade bei NATO-Programmen "ein Problem"

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) sieht in der Türkei-Blockade bei NATO-Programmen gegenüber Österreich "ein Problem" in Hinblick auf die mögliche Teilnahme Ankaras bei der EU-Verteidigungszusammenarbeit. "Ich glaube schon, dass es notwendig ist, auf Augenhöhe zu agieren", sagte Kunasek am Dienstag vor einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Verteidigungsminister Kunasek: "Notwendig, auf Augenhöhe zu agieren"