Kunasek will Balkan-Einsätze mit hoher Qualität beibehalten

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat sich diese Woche erstmals vor Ort ein Bild der größten Auslandseinsätze des Bundesheers, im Kosovo und in Bosnien, gemacht. "Wir werden das Engagement nicht zurückschrauben", erklärte Kunasek am Freitag gegenüber der APA. Man werde versuchen, die Einsätze am Balkan auch künftig "mit hoher Qualität" zu beschicken.

SN/APA (Bundesheer)/PUSCH Der Verteidigungsminister will Engagement nicht zurückschrauben