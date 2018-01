Kurden eroberten Posten von Türken zurück

Nach dem Beginn der türkischen Bodenoffensive in Nordsyrien haben die angegriffenen kurdischen Gruppen einen Gegenangriff gestartet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte kurdische Angaben, nach denen dabei zuvor verlorene Posten am Montag aus den Händen der Türken und mit ihnen verbündeten Rebellen zurückerobert wurden.

Die Kämpfer seien an mehreren Fronten im Nordwesten und Osten der kurdisch kontrollierten Enklave vorgerückt. Dort werde weiter heftig gekämpft. Sechs pro-türkische Rebellen, die an der "Operation Olivenzweig" beteiligt sind, wurden einem kurdischen Sprecher zufolge getötet.

Die türkische Armee bombardierte bei ihrer Offensive gegen die syrische Kurdenmiliz YPG nach deren Angaben am Montag zwei Dörfer in der syrischen Grenzregion Afrin. YPG-Sprecher Birusk Hasaka erklärte außerdem, es gebe heftige Gefechte zwischen den von der YPG dominierten Syrischen Demokratischen Streitkräften und den "türkischen Okkupanten" im Gebiet von Afrin.

Der türkische Nachrichtensender "Habertürk" hatte am Sonntagabend berichtet, Truppen der Türkei und der Freien Syrischen Armee seien acht Kilometer in die umkämpfte Region eingedrungen und hätten elf YPG-Stellungen erobert. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, türkische Artillerie habe erneut YPG-Stellungen angegriffen.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warf der YPG vor, diese "täusche die Welt mit Unsinns-Propaganda und haltlosen Lügen, indem sie neutralisierte Terroristen als Zivilisten darstellt. Sie nutzen Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Unser Ziel sind weder unsere kurdischen Brüder noch Zivilisten." Es gehe bei der Offensive ausschließlich um die Bekämpfung von Terroristen.

Die Türkei wird ungeachtet internationaler Kritik nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan die Offensive in Afrin fortsetzen. Für die Militäraktion habe er die Rückendeckung Russlands, sagte er. Die türkischen Streitkräfte würden Afrin unter ihre Kontrolle bringen, so wie schon Jarablus, al-Rai und al-Bab. Dann könnten die Syrer dorthin zurückkehren. Erdogan bestätigte, dass eine Rakete in der türkischen Grenzprovinz Hatay eingeschlagen ist. Die Angreifer würden dafür teuer bezahlen.

Russland ist nach den Worten eines Regierungssprechers in Kontakt mit der Türkei und beobachte deren Militäraktion sehr genau. Er verwies darauf, dass Russland die territoriale Integrität Syriens als sehr wichtig betrachte.

Unterdessen wurden wegen Äußerungen in den sozialen Medien über die türkische Militäroffensive mindestens 24 Menschen festgenommen. Ihnen werde in diesem Zusammenhang "Terrorpropaganda" vorgeworfen, teilte das Innenministerium in Ankara mit. Das regierungskritische Online-Portal "Bianet" meldete 30 Festnahmen wegen "Terrorpropaganda".

Nach Angaben des Online-Portals "T24" ist darunter die in Diyarbakir lebende Journalistin Nurcan Baysal. Schon am Vortag waren gegen den Sprecher der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP und einen weiteren Abgeordneten Ermittlungen wegen Kritik an der Militäroperation eingeleitet worden.

(Apa/Dpa)