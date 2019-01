Kurden nahmen westliche Jihadisten in Syrien gefangen

Kurdische Kämpfer haben in Syrien nach eigenen Angaben acht ausländische Jihadisten gefangengenommen, darunter ein Deutscher und ein Jugendlicher aus den USA. Wie die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) am Mittwoch auf ihrer Website mitteilten, wurden die mutmaßlichen Mitglieder der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) am Sonntag und Montag gefasst.

Der Deutsche soll demnach 31 Jahre alt sein. Die Kurden kämpfen in Syrien mit Unterstützung der USA gegen die Jihadisten. Wegen des von US-Präsident Donald Trump angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien fürchten sie, von türkischen Truppen aufgerieben zu werden. Die Türkei sieht die Kurden-Kämpfer als Terroristen an. Anzeige Quelle: Apa/Ag.