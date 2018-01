Kurden-Protest in Köln gegen türkischen Einsatz in Syrien

In der Kölner Innenstadt haben am Samstag mehrere tausend Kurden gegen den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien protestiert. Die Polizei gab die Anzahl der Demonstranten mit etwa tausend an, ein Reporter sprach von mehreren tausend Menschen.

SN/APA (dpa)/Rainer Jensen "Schäm' Dich, Europa"