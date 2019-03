Kurden starteten finalen Angriff auf letzte IS-Bastion

Im Osten Syriens haben Truppen unter kurdischer Führung nach eigenen Angaben den finalen Angriff auf die letzte Bastion der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) begonnen. Die Kämpfe hätten angefangen, sagte ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Sonntag. Jets der internationalen Anti-IS-Koalition würden Angriffe auf Waffenlager der Terroristen fliegen, teilte er via Twitter mit.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Zivilisten haben die Region verlassen