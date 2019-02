Kurz absolviert Besuch in Südkorea

Im Zeichen der Wirtschaftsbeziehungen und der Zusammenarbeit im Technologie-Bereich startet eine Regierungs- und Wirtschaftsdelegation mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der Spitze am Donnerstag, Gespräche in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Kurz trifft den südkoreanischen Staatspräsidenten Moon Jae-in in dessen Amtssitz, dem Blauen Haus, sowie Premier Lee Nak-yeon.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Begleitet wird Kanzler Kurz von den Ministern Hofer und Faßmann