Kurz berät erneut mit "First Mover"-Ländern

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstag nach längerer Pause wieder mit Amtskollegen mehrerer Länder über die Bewältigung der Coronakrise beraten. An dem virtuellen Treffen nahmen die Staats- und Regierungschefs von Australien, Israel, Griechenland, Norwegen, Tschechien und Dänemark teil, wie Kurz im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Gruppe, die sich selbst als "First Mover" bezeichnet, hatte sich bereits im Frühling und Sommer mehrfach ausgetauscht.

SN/APA (Archiv/AFP)/JOE KLAMAR Kurz führte Videotelefonat mit Amtskollegen