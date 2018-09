Kurz beruhigt Italien in Sachen Doppelpass

Nachdem Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi aus Protest wegen Österreichs Plänen in Sachen Doppelpass für Südtiroler ein bilateralen Treffen in Wien mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) abgesagt hat, bemüht sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu kalmieren. "Es besteht kein Grund zur Aufregung für Italien", sagte der Kanzler am Dienstag in Rom.

SN/APA (AFP/Archiv)/ARIS OIKONOMOU Kurz muss kalmieren