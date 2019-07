Kurz bespricht mit Merkel in Berlin EU-Themen

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz ist am Donnerstagnachmittag in Berlin von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel empfangen worden. Danach stand ein Gespräch mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Programm und am Freitag ist noch ein Treffen mit der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgesehen. Vor Beginn der Gespräche nannte Kurz die Zukunft der EU als Hauptthema.

