Kurz besucht Schweiz und trifft Bundespräsidentin Sommaruga

Bundeskanzler Sebastian Kurz wird am Freitag im Rahmen eines bilateralen Besuchs in der Schweiz mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und weiteren Regierungsmitgliedern zusammenkommen. Im Landgut Lohn bei Bern soll am frühen Nachmittag unter anderem über eine strategische Partnerschaft, "insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie", gesprochen werden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Bundeskanzler reist in die Schweiz