Kurz bot Putin Wien als Ort eines möglichen Gipfels an

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag Wladimir Putin angerufen und mit dem russischen Staatschef über bilaterale sowie aktuelle internationale Fragen gesprochen. Kurz bot zudem Wien als Ort eines möglichen Gipfeltreffens der Präsidenten der USA und Russlands an. Dies gab der Kreml am Nachmittag bekannt. Ein Sprecher des Bundeskanzleramts bestätigte der APA das Telefonat. Gesprochen wurde auch über den Sputnik-Impfstoff, Weißrussland, Ukraine und die Causa Nawalny.

SN/APA/Sputnik/ALEXEI DRUZHININ Bundeskanzler telefonierte mit russischem Präsidenten