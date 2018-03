Kurz empfing Südtiroler Landeshauptmann Kompatscher

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstagabend den Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher zu einem Arbeitsgespräch im Bundeskanzleramt in Wien getroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Weiterentwicklung der Südtiroler Autonomie auch im Lichte der jüngsten Parlamentswahlen in Italien, hieß es aus dem Bundeskanzleramt gegenüber der APA.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kurz begrüßte Kompatscher im Bundeskanzleramt