Kurz für Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Türkei

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich vor seinem Treffen mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow am Donnerstag in Sofia für einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ausgesprochen. Er sei für "Zusammenarbeit mit der Türkei", aber gegen einen EU-Beitritt Ankaras, so Kurz.

SN/APA/HANS PUNZ Kurz will mit der Türkei zusammenarbeiten, aber keinen EU-Beitritt