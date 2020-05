Kurz für rasche Lockerung der Kontrollen zur Schweiz

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) denkt an eine rasche Lockerung der noch bis Ende Mai geltenden Grenzkontrollen zur Schweiz. "Wir sind in einem sehr guten Austausch mit unseren Freunden in der Schweiz, mit der Schweizer Regierung, und unser Ziel ist es, dass wir schon in den nächsten Tagen deutliche Lockerungen zustande bringen." Mit Juni will er die Grenzkontrollen "vollständig beenden können".

SN/APA/HANS PUNZ Mit Juni sollen die Grenzkontrollen "vollständig beendet" werden