Kurz gibt EU-Flüchtlingspolitik Schuld an Lage in Libyen

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat die europäische Migrationspolitik für die katastrophale Situation in Flüchtlingslagern in Libyen verantwortlich gemacht. Die Situation in den Lagern in Libyen sei so, "weil die EU die Menschen angelockt hat, sich über Libyen auf den Weg nach Europa zu machen", sagte Kurz am Mittwoch bei einem Besuch in Israel gegenüber Journalisten.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ist gerade zu Besuch in Israel