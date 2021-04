Kurz gratuliert albanischem Wahlsieger Rama

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat seinem albanischen Amtskollegen Edi Rama zum Sieg bei der Parlamentswahl am Sonntag gratuliert. "Gratulation an @ediramaal zum neuerlichen Sieg bei der Parlamentswahl", schrieb Kurz am Donnerstag auf Twitter. Kurz setzte sich damit über Wahlbetrugsvorwürfe hinweg, die vom konservativen Oppositionsführer Lulzim Basha geäußert worden waren. Dessen Demokratische Partei (PD) gehört wie der ÖVP der Europäischen Volkspartei (EVP) an.

SN/APA/AFP/GENT SHKULLAKU Wahlsieger Rama erhält Rückendeckung aus Washington und Berlin