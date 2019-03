Kurz in Kuwait: "Sehr viel Luft nach oben"

"Hier sehen wir noch sehr viel Luft nach oben." Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schaute am Sonntag auf seinem Kurztrip durch die Arabische Halbinsel auch in Kuwait vorbei - und wie auch am Vortag in Abu Dhabi versuchte er auch hier, politische Kontakte als "Türöffner" für heimische Unternehmen zu nützen. Mit obigem Resümee.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Mit Kanzler Kurz unterwegs ist Multi-Investor Rene Benko