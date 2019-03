Kurz-Kritik an Einreiseverbot für Wehrschütz von der Ukraine

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teilt die Kritik von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) an dem von der Ukraine verhängten Einreiseverbot gegen ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz. Kneissl hatte das Verbot als "in Europa inakzeptabler Akt der Zensur" verurteilt. "Der Bundeskanzler teilt die Meinung der Außenministerin in dieser Causa", so das Bundeskanzleramt am Freitag auf APA-Anfrage.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Wehrschütz genießt Rückhalt der Regierung