Kurz kritisiert Plan für Flüchtlings-Verteilungsmechanismus

ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat den deutsch-französischen Vorschlag für einen neuen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge kritisiert. Er habe "kein Verständnis, dass diese Debatte wieder gestartet" werde. "Es ist das falsche Signal in Richtung der Schlepper und der Migranten", sagte Kurz am Montagabend in San Francisco am Rande einer Studienreise ins Silicon Valley.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Kurz hält vom Verteilungsmechanismus wenig