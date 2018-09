Kurz nutzt UNO-Bühne für Appell zur nuklearen Abrüstung

Österreich tritt für eine Welt ohne Atomwaffen ein. Das ist eine der Konstanten der Außenpolitik.

Die UNO hat den 26. September zum "Tag der vollständigen Vernichtung aller Nuklearwaffen" erklärt. Was liegt näher, als an besagtem Tag an die Dringlichkeit nuklearer Abrüstung zu erinnern? Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nutzte seine Rede bei der UNO-Vollversammlung am Mittwoch zu einen Appell für den Verzicht auf Atomwaffen.

"Die Gefahr von Atomwaffen ist heute größer denn je", sagte Kurz in seiner Rede. Kurz erinnerte an den kalten Krieg. Seit dessen Ende sei das Bewusstsein für die Bedrohung, die von Atomwaffen für das Überleben der Menschheit ausgeht, zurückgegangen. Dabei seien Nuklearwaffen "heute zerstörerischer als jene, die 1945 auf Japan abgeworfen wurden", sagte Kurz. Dies habe auch das Nobelpreiskomitee festgestellt, als es im Vorjahr den Friedensnobelpreis der Anti-Atomwaffen-Organisation ICAN zugesprochen habe. Derzeit würden die Atomwaffenarsenale aufgestockt, die Waffen seien einfacher zu bedienen, sagte Kurz.



Er appellierte daher an alle Staaten, den Nuklearwaffenverbotsvertrag zu ratifizieren, wie Österreich dies als einer der ersten Staaten Österreich bereits getan habe. Das Eintreten für eine Welt ohne Nuklearwaffen sei eine der Prioritäten der österreichischen Regierung.

122 UNO-Staaten hatten am 7. Juli 2017 das Abkommen zum Verbot von Atomwaffen beschlossen. Die neun bekannten Atommächte, darunter die fünf UN-Vetomächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich, hatten die Verhandlungen boykottiert. Auch die meisten NATO-Staaten beteiligten sich nicht an den Gesprächen. Am Mittwoch fand in New York dessen ungeachtet die feierliche Zeremonie zur Ratifizierung statt.



Quelle: SN