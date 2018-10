Kurz reist zu Gesprächen mit Rutte nach Den Haag

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Montag zu Gesprächen mit seinem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte nach Den Haag. Dabei werden die beiden über den bevorstehenden EU-Gipfel in Brüssel sowie das ebenfalls in Brüssel stattfindende Asien-Europa-Treffen (ASEM) sprechen. Ein weiteres Thema soll der künftige mehrjährige Finanzrahmen der EU von 2021 bis 2027 sein.

SN/APA (Archiv/Neubauer)/HERBERT NE Kurz verbringt die Woche in Brüssel