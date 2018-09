Kurz reist zu Merkel, Macron und Al-Sisi

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist im Vorfeld des Salzburg-Gipfels in die einflussreichsten Staaten der Europäischen Union: Am Sonntagabend trifft er die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin, am Montag geht es weiter nach Paris zu Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Davor ist er am Sonntagvormittag noch beim ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi in Kairo.

SN/APA (AFP)/ANATOLII STEPANOV Kurz hat ein dichtes Programm vor sich