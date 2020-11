Kurz sieht "schwierige Pattsituation" bei EU-Budget

Angesichts des Vetos von Polen und Ungarn gegen das 1,8 Billionen schwere Finanzpaket sieht Bundeskanzler Sebastian Kurz "in der Tat eine schwierige Pattsituation". Kurz sagte am Freitag nach einer Videokonferenz mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die Blockade sei nicht einfach aufzulösen. Er hoffe aber, dass am Ende des Tages gelinge, "einen gemeinsamen Weg zu finden".

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Kurz hofft auf das Finden eines gemeinsamen Weges