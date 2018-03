Kurz sprach mit Putin über UNO-Mission, Syrien und Pipeline

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Moskau im Zusammenhang mit einer möglichen UNO-Mission in der Ostukraine gesprächsbereit gezeigt. Auch der Syrien-Konflikt und das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 waren Thema der rund dreiviertelstündigen Unterredung.

SN/APA/AFP/POOL/GRIGORY DUKOR Kurz hat umfangreichen Themenkatalog mit Putin zu diskutieren SN/APA/AFP/POOL/GRIGORY DUKOR Kurz hat umfangreichen Themenkatalog mit Putin zu diskutieren SN/bundeskanzleramt/tatic Kurz hat umfangreichen Themenkatalog mit Putin zu diskutieren SN/APA/AFP/POOL/GRIGORY DUKOR Kurz hat umfangreichen Themenkatalog mit Putin zu diskutieren SN/bundeskanzleramt/tatic Kurz hat umfangreichen Themenkatalog mit Putin zu diskutieren SN/APA/AFP/POOL/GRIGORY DUKOR Kurz hat umfangreichen Themenkatalog mit Putin zu diskutieren SN/bundeskanzleramt/tatic Kurz hat umfangreichen Themenkatalog mit Putin zu diskutieren SN/APA (AFP)/GRIGORY DUKOR Kurz hat umfangreichen Themenkatalog mit Putin zu diskutieren