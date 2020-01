Kurz spricht beim Weltwirtschaftsforum in Davos

Zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos wird sich am Freitag auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an die im Ostschweizer Bergdorf versammelte Polit- und Wirtschaftselite wenden. Kurz wird um 11.30 Uhr im Rahmen eines "Gesprächs" mit dem früheren Nestle-Chef Peter Brabeck-Letmathe auftreten. Der Villacher ist Vizechef des WEF-Aufsichtsgremiums.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Kurz trifft sich mit Spitzenvertretern der Wirtschaft