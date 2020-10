Kurz spricht mit Söder über Coronasituation

Vor dem Hintergrund einer drohenden Verschärfung der deutschen Corona-Reisewarnungen trifft Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zusammen. Söder empfängt Kurz um 15.00 Uhr am deutschen Zollamt Bad Reichenhall nahe dem Grenzübergang Walserberg bei Salzburg. Söder hatte das Treffen bereits in der Vorwoche in Aussicht gestellt und vor allem auf die Lage der zahlreichen Pendler zwischen Bayern und Österreich verwiesen.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Bundeskanzler Kurz trifft mit Bayerns Ministerpräsident Söder zusammen.