Kurz trifft Merkel und Kramp-Karrenbauer

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz trifft am Donnerstag in Berlin die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Unions-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Im Vordergrund der Gespräche sollen die EU und seine Reformpläne für die EU mit einem neuen EU-Vertrag stehen. Am Abend findet im Axel Springer Haus ein Abendessen mit Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Journalismus statt.

SN/APA/HANS PUNZ Kurz fährt nach Berlin