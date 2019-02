Kurz trifft Trump: Erst Abendessen mit dem Außenminister, dann wartet der Präsident

Mit US-Außenminister Mike Pompeo hat er schon zu Abend gegessen, als nächster ist US-Präsident Donald Trump an der Reihe: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist zum Arbeitsbesuch in Washington.

Im berühmten Oval Office ist man selbst bei Vier-Augengesprächen nie ganz unbeobachtet. Der mahnende Blick von George Washington, dem ersten US-Präsidenten, scheint den Besucher durch den ganzen Raum zu verfolgen. Gemeinsam mit dem "Resolute Desk", dem alten Schreibtisch aus den Resten eines verunglückten Schiffes, verleiht das Gemälde von Washington dem Büro des Präsidenten eine Aura, die selbst so manchen erfahrenen Staatsmann beeindrucken kann. Sebastian Kurz (ÖVP) ist für den frühen Mittwochnachmittag (Ortszeit) bei Trump angesagt. Und er ist wohl einer der jüngsten Regierungschefs, die jemals zu einem Arbeitsbesuch beim US-Präsidenten geladen waren, das Oval Office im Westtrakt des Weißen Hauses. Der Gastgeber Trump wird seinen Gast aus Wien - so sieht es das Protokoll vor - knapp, aber freundlich begrüßen und ihn nach einem kurzen Abstecher zum Gästebuch in das Oval Office geleiten. Unter dem mahnenden Blick von Washington.



Anzeige

"Auf ein Treffen mit Trump kann man sich nicht vorbereiten"

Während sich über dem Weißen Haus ein Schneesturm zusammenbraut, muss der österreichische Bundeskanzler im wohl berühmtesten Büro der Welt Flexibilität auf dem glatten diplomatischen Parkett beweisen. Die Anspannung wegen der innenpolitischen Krisen, wie dem stockenden Mauerbau oder den Ermittlungen zu möglichen Verstrickungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland, sind in den Gängen des Weißen Hauses nicht erst in den vergangenen Tagen greifbar. Hinzu kommt: Trotz der monatelangen Vorbereitungen auf das Treffen bleibt ein Unsicherheitsfaktor: Donald Trump selbst. "Auf ein Treffen mit Trump kann man sich nicht vorbereiten", hatte selbst der Kanzler noch kurz vor dem Abflug Richtung Washington gescherzt. Die strenge Message Control der heimischen Bundesregierung trifft auf ein Staatsoberhaupt, das mit seinen impulsiven Nachrichten auf dem Kurznachrichten Twitter die Weltpolitik und selbst seine eigene Berater regelmäßig in Aufregung versetzt. Besuche bei Trump sind heikel.

Insider erklären, dass man einerseits die Supermacht nicht verärgern will und andererseits von dem polarisierenden US-Präsidenten nicht vereinnahmt werden will. Diplomaten warten deshalb auch gespannt, wie US-Medien und Trump selbst über den Besuch in den kommenden Tagen berichten werden. Beobachter des Treffens berichten, dass Trump und Kurz ihren Gleichklang in der Migrationspolitik betonten. Kurz hatte noch als Außenminister prinzipiell Verständnis für die Mauerbaupläne geäußert.



Abendessen mit dem Außenminister

Schon am Vorabend traf der Kanzler US-Außenminister Mike Pompeo zu einem zweistündigen Dinner, zu dem der amerikanische Spitzenpolitiker regelmäßig interessante Gäste lädt. "Wir haben uns über wichtige außen- und geopolitische Entwicklungen unterhalten", sagte Kurz über das Treffen mit dem amerikanischen Chefdiplomaten. Konkret ging es um die Konflikte auf der Korea-Halbinsel und im Nahen Osten. Beide festgefahrenen Konflikte wollen die USA (wieder einmal) lösen. "So etwas ist immer positiv zu bewerten", sagte der Kanzler nach dem Treffen. Er erwartet sich von seinem US-Besuch vor allem, dass weiterhin eine gute Gesprächsbasis zu den USA bestehen bleibt.

Dass die Supermacht das neutrale Österreich machtpolitisch nicht auf dem Radar hat, ist allen mitgereisten Beobachtern, Experten und Diplomaten klar. Trotzdem deponiert man bei Trump im Oval Office die österreichischen Anliegen. Der Bundeskanzler hat neben einem kleinen Fernglas von der Firma Swarovski (der Präsident darf keine Geschenke über 390 Dollar oder 344,86 Euro annehmen) vor allem wirtschaftspolitische Interessen im Gepäck. Schutzzölle, Protektionismus und Wirtschaftssanktionen gegenüber der EU, mit denen Trump immer wieder liebäugelt, könnten Österreich massiv schaden. Immerhin sind die USA nach Deutschland der wichtigste Handelspartner für rot-weiß-rote Exportwaren.

Entscheidungen oder Zusagen werden wohl in dem Vier-Augengespräch im Oval Office nicht gemacht. Aber die Kanäle werden offen gehalten, zu einem der umstrittensten Politiker unserer Zeit. Unter dem strengen Blick von George Washington.

Der Fahrplan beim Treffen zwischen Kurz und Trump

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am heutigen Mittwoch von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen, als erster österreichischer Regierungschef seit 13 Jahren. Nach gut einer Stunde soll der Termin wieder vorbei sein. Ein Überblick:

13.45 Uhr (19.45 Uhr MEZ) - Kurz fährt mit dem Auto beim Eingang zum Westflügel des Weißen Hauses vor. Dort wartet Trump auf ihn, der ihn begrüßt und ins Gebäude geleitet.

Anzeige

13.50 Uhr (19.50 Uhr MEZ) - Kurz wird in den Roosevelt Room geführt, das ehemalige Präsidentenbüro, das heute ein Besprechungsraum ist. Dort trägt er sich in das Gästebuch ein.

13.50 Uhr (19.50 Uhr MEZ) - Kurz betritt das gegenüber vom Roosevelt Room liegende Oval Office, wo zunächst ein Vier-Augen-Gespräch mit Trump stattfinden soll. Zu Beginn wird es aber äußerst hektisch zugehen, da zahlreiche Journalisten und Kamerateams versuchen werden, Statements der beiden zu bekommen.

Anschließend an das Vier-Augen-Gespräch, dessen Dauer noch nicht abschätzbar ist, findet ein Delegationsgespräch in größerer Runde statt.

14.50 Uhr (20.50 Uhr MEZ) - Kurz verlässt das Weiße Haus. In einem nahegelegenen Hotel finden anschließend Briefings durch den Kanzler sowie US-Botschafter Trevor Traina statt.