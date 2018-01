Kurz und Kneissl empfingen UNO-Sondergesandten zu Syrien

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) haben am Mittwochnachmittag Staffan de Mistura, den UNO-Sondergesandten für Syrien, im Bundeskanzleramt zu einem Arbeitsgespräch empfangen. Anlass des Besuches sind die am Donnerstag und Freitag in Wien stattfindenden neunten Syrien-Gespräche. Gegenüber der Presse gaben sich Kurz, Kneissl und De Mistura wortkarg.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI De Mistura ist in Wien eingetroffen