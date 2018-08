Kurz von Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam empfangen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Freitag in Hongkong von Regierungschefin Carrie Lam in ihrer Residenz empfangen worden. Bei dem offiziellen Besuch wird Kurz von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP), Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer begleitet.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Kurz bei seinem Besuch in Singapur