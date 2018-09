Kurz: Wiener "EU-Afrika-Gipfel" steigt am 18. Dezember

Der von der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft lancierte "EU-Afrika-Gipfel" wird am 18. Dezember in Wien stattfinden. Dieses Datum nannte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntagabend (Ortszeit) in New York. Mit Ruandas Staatschef Paul Kagame werde der aktuelle Präsident der Afrikanischen Union (AU) ebenso vertreten sein wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, kündigte Kurz an.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Kanzler Kurz kündigte den Termin an