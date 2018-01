Kurz will mit Merkel über "notwendige EU-Reformen" reden

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Mittwoch nach Berlin. Dort will er mit seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel unter anderem erörtern, in welchen Bereichen es Kooperationen bezüglich der "notwendigen Reformen in der EU" geben könnte. "Insbesondere gilt es, die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Europa zu stärken", so Kurz im Vorfeld des Besuchs.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kurz macht sich auf den Weg nach Berlin