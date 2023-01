Kuscheln mit Venezuelas Staatschef Maduro

Ölreserven und Ukraine-Krieg machen Venezuelas Machthaber Maduro wieder hoffähig. Das Volk und Millionen Flüchtlinge außer Landes haben das Nachsehen.

Es dauert nur noch ein paar Tage oder maximal Wochen, dann wird auch das größte und wichtigste Land Lateinamerikas bei Nicolás Maduro wieder seine Aufwartung machen. Mit dem Machtwechsel in Brasilien am 1. Jänner geht das Land mit dem neuen und alten Linkspräsidenten Lula da Silva auch außenpolitisch zurück in die Vergangenheit. Brasilien wird den ehemals fast global geächteten venezolanischen Autokraten wieder als Präsidenten anerkennen und einen Botschafter entsenden. Und so werden Maduro und sein angeschlagenes autoritäres Chavistenregime in Caracas ...