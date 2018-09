Labour-Chef Corbyn bereit für Regierungsübernahme

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn will die konservative Regierung so bald wie möglich aus dem Amt drängen. Seine Labour-Partei sei "bereit zum Regieren" und wolle rasche Neuwahlen durchsetzen, sagte Corbyn am Mittwoch in seiner Rede zum Abschluss des viertägigen Parteitags in Liverpool.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Corbyn gilt als erbitterter Gegner von Premierministerin May